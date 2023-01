Skiunfall in Oberndorf

Oberndorf | Am 1. Jänner 2023, gegen 10:20 Uhr fuhr ein 40-jähriger deutscher Skifahrer in Oberndorf im Skigebiet Oberndorf auf der schwarzen Piste 7, kam ohne Fremdbeteiligung zu Sturz und rutschte auf der rund 46 Grad steilen Piste auf einer Länge von ca. 300 Metern unkontrolliert ab, bzw. über den Pistenrand hinaus, bevor er zum Stillstand kam. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

