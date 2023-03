Skiunfall in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 16.03.2023, gegen 09.20 Uhr fuhr ein 50-jähriger niederländischer Staatsangehöriger mit seinen Skiern im Skigebiet Kitzbühel über die schwarz markierte Piste Nr. 21b talwärts. Im Bereich „Seidlalmhang“ prallte der Mann auf einer Seehöhe von etwa 1.220 Meter mit voller Wucht seitlich gegen eine gepolsterte Pistenabsperrung und wurde zurück auf die Piste geschleudert. Dabei schlug der Mann mit dem Gesicht auf die harte Piste auf und verlor das Bewusstsein.

Weitere auf der roten Piste Nr. 21 abfahrende Skifahrer bemerkten den Unfall und setzten die Rettungskette in Gang. In weiterer Folge wurde der Gestürzte durch die Pistenrettung und der Crew des Notarzthubschraubers erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus St. Johann geflogen.

PI Kitzbühel - Tel.: 059133/7250