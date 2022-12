Skiunfall in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 25. Dezember 2022, gegen 13:30 Uhr, kam es in Kitzbühel im Skigebiet Kitz Ski auf der Piste 19 aus unbekanntem Grund zu einem Zusammenstoß zwischen einem 54-jährigen deutschen Skifahrer und einer 62-jährigen niederländischen Skifahrerin. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann geflogen und von dort in die Klinik Innsbruck überstellt.

