Skiunfall in Kirchberg

Kirchberg | Am 25.02.2023 um 11.15 Uhr verlor eine 14-jährige deutsche Skifahrerin auf der „blaue Piste 26“ im Skigebiet Kitzbühel in einer Mulde die Kontrolle über ihre Ski und kam über den linken Pistenrand hinaus, wo sie nach cirka vier Metern mit einem Baum kollidierte. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Notarzt Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/ 7200