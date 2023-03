Skiunfälle in Brixen

Brixen | Am 3. März gegen 11 Uhr befand sich eine 44-jährige niederländische Snowboarderin in sitzender Position auf der Kandleralmabfahrt des Schigebiets Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental. Zeitgleich kam ein 15-jähriger niederländischer Skifahrer zu Sturz, rutschte in Richtung der Snowboarderin und kollidierte im Anschluss mit dieser. Die Snowboarderin wurde durch die Kollision schwer verletzt und nach Erstversorgung an der Unfallstelle in das BKH Kufstein geflogen. Der Skifahrer blieb durch die Kollision unverletzt.

Am 4. März stieg ein 23-jährige deutsche Schifahrer gegen 09:55 Uhr an der Bergstation der Kälbersalvenbahn im Schigebiet von Brixen aus. Als er den untersten Bereich der Südabfahrt Hohe Salve querte, kam es zu einer Kollision mit einem 24-jährigen deutschen Staatsbürger, welcher auf dieser Piste fuhr. Beide Wintersportler wurden durch die Kollision schwer verletzt und nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Johann gebracht.

