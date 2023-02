Sick Trick Tour Family Days 2023

Kitzbühel | Die Sick Trick Tour Family Days im Family Park auf dem Kitzbüheler Horn (4. März) sowie im TriassicPark und Snowpark Steinplatte (18. März 2023) erobern in diesem Winter jedes noch so kleine Freestyleherz. Von Rails über Boxen, creative Sections, bis hin zu zahlreichen Kickerspots bieten sich perfekte Gelegenheiten für den Einstieg in den Freestyle-Sport.



Zu den Stempeln, fertig, los! Die Stempeljagdreviere halten für Kids zwischen vier und zehn Jahren einige Herausforderungen bereit, die spielerisch gemeistert werden. Das Erlernen von Basic Tricks und richtigem Verhalten beim Freestylesport steht beim sogenannten Park-Coaching im Vordergrund.



Am Ende winken den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen Medaillen aus Holz, personalisierte Parklizenzen und viele coole Goodies. Freestyle Vorkenntnisse sind nicht nötig. Alles, was man für den Einstieg in die perfekt gepflegte Freestyle-Anlage braucht, wird vor Ort spielerisch entdeckt. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Anmelden kann man sich am Eventtag vor Ort. Stimmungsvolle Rahmenprogramme mit chilliger Musik, Moderation und unter anderem dem Skidoo- und Pistenraupen- Mitfahrerlebnis auf dem Kitzbüheler Horn sorgen für Freude bei allen Besuchern.



Übrigens: Kids go free! Am 4. März heißt es freie Fahrt für alle Kinder (Jahrgänge 2007 und jünger) am Kitzbüheler Horn.Infos zu den Veranstaltungen findet man auf Facebook & Instagram @sicktricktour und unter www.sicktricktour.at

Bild: Für Spaß und Spannung bei den Sick Trick Family Days 2023 ist gesorgt. Foto: e3Media House/Felix Steinreiber