Sick Trick Tour Family Day

Der STT Family Day am 19. März im Snowpark Steinplatte und TriassicPark lässt jedes noch so kleine Freestylerherz höher schlagen.



Waidring | Lockere Stimmung, kreative Elemente und ein täglich professionell geshapter Park bieten im Rahmen der Sick Trick Tour (STT) Family Days den perfekten Einstieg in die Freestyle-Karriere großer und kleiner Pistenflitzer.

Familien mit Kids zwischen vier und zehn Jahren tauchen spielerisch in den Freestyle-Sport ein. Mit einer aufregenden Stempeljagd rast man durch Funstationen und Coaching-Points zum Profi-Park-Checker. Dabei kommt auch das Erlernen von richtigem Verhalten beim Freestylesport und auf der Anlage nicht zu kurz. Am Ende winken den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen, neben personalisierten Parklizenzen und Medaillen aus Holz viele coole Goodies. Ein stimmungsvolles Rahmenprogramm mit musikalischer Umrahmung ist inkludiert.

Medaillen aus Holz und viele coole Goodies

Freestyle Vorkenntnisse sind nicht nötig. Alles, was man für den Einstieg in die perfekt gepflegte Freestyle-Anlage braucht, wird vor Ort spielerisch entdeckt. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos, und anmelden kann man sich am Eventtag vor Ort.

Also schaut’s vorbei, wenn in Waidring der Snowpark Steinplatte und der TriassicPark am 19. März zu Freestyle-Spaß für die ganze Familie einladen.

Alle Infos zu den Veranstaltungen findet man unter www.sicktricktour.at oder auf Facebook und Instagram @sicktricktour.



Tagesprogramm: Ab 9.30 Uhr Anmeldung und Meeting Point Parkcoaching am Eingang des Snowparks Steinplatte. 9.30 – 14 Uhr Stempeljagd. 10 – 13.45 Uhr Parkcoaching.

Bild: Spaß und Action auf der Waidringer Steinplette. Foto: Listl Zeichnung: mo-made.com