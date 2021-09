Sicherheit kommunizieren

Für die Wintersaison in den Märkten Sicherheit zu kommunizieren, ist für die Tiroler NEOS mit Klubobmann Dominik Oberhofer sehr wichtig und sie werfen der Tiroler Landesregierung vor, dies verschlafen zu haben. Mit einer Immunisierungs-Landkarte und 1G-Regeln bei Indoor-Veranstaltungen kann Sicherheit in Tirol laut den Pinken vermittelt werden.

Kitzbühel | Im Zuge der Präsentation des Stufenmodells der Bundesregierung wurde angekündigt, dass in den nächsten zwei Wochen ein Maßnahmenplan für den Tourismus ausgearbeitet wird. Das ganze geht dem Tiroler NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer aber zu langsam. „Alles was wir derzeit von Bund und Land an Perspektiven bekommen, ist nicht ausreichend. "Meiner Meinung nach ist das Konzept im Moment sinnvoll, aber wir müssen nach 18 Monaten mit Corona akzeptieren, dass man mit der Krankheit leben muss“, erklärt Oberhofer in einem Pressegespräch. Für den Tiroler NEOS-Chef läuft die Herausforderung mit Corona von Anfang Oktober bis Mitte Mai. „Es stört mich sehr, dass die Bundes- und Landesregierung hier für den Tourismus nicht wirklich mitdenkt. Die Wertschöpfung liegt in Regionen wie Kitzbühel im Wintertourismus, vom Sommertourismus allein kann die Branche nicht überleben“, erklärt Oberhofer.

Landkarte der Immunisierung

Der Landespolitiker sieht für den kommenden Winter ein Misstrauen in den Hauptmärkten und die Causa Ischgl wird wieder zum Thema werden. „Hier muss man gegensteuern und in den Märkten klar die Sicherheit kommunizieren“, sagt Oberhofer. Ein Instrument, um die Sicherheit thematisch zu transportieren, sieht Oberhofer in einer Landkarte mit dem Immunisierungsgrad. Dieser Wert setze sich aus der Impfquote, die derzeit in Tirol bei 62 Prozent liegt, und die Quote der Genesenen, derzeit geschätzt zwischen 10 und 15 Prozent, zusammen. „Damit erreicht man eine Quote von 80 Prozent der Immunisierten und damit ist der Herdenimmunität erreicht“, erklärt Oberhofer. Dafür braucht es aber breite Antikörpertests, denn die Zahl der Genesenen wurde noch nicht erfassst.

Indoor-Veranstaltungen mit 1G-Regelung

„Gerade Kitzbühel lebt von Events. Diese stehen seit Corona unter besonderer Beobachtung. Sobald bei Großveranstaltungen Cluster entstehen, ist die Aufregung und das Medienecho enorm. Dasselbe gilt für Après-Ski Lokale. Um dem vorzubeugen, ist es sinnvoll, dass Betriebe auf freiwilliger Basis zusätzlich zum Geimpft/Genesen-Nachweis auch einen Antigen-Test bei Indoor-Veranstaltungen und Après-Ski Lokalen kostenlos bei Einlass anbieten, damit kann man 100 Prozent Sicherheit garantieren“ appelliert Oberhofer an die Unternehmer, eigenverantwortlich und vorbildlich zu handeln. Elisabeth M. Pöll