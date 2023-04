Seit 80 Jahren bei der Feuerwehr

Als letzte der 25 Feuerwehren hielt die Feuerwehr Aschau ihre Jahreshauptversammlung ab.



Aschau | Insgesamt verzeichnete die Aschauer Wehr im abgelaufenen Jahr 97 Ausrückungen. 24 entfallen dabei auf Einsätze, 27 auf Übungen und Schulungen und 46 auf sonstige Tätigkeiten. Zusätzlich wurden 15 Lehrgangsbesuche an der Landes-Feuerwehrschule absolviert.

Einen bleibenden Eindruck hinterließ das vergangene Staudenfest. An den drei Tagen konnte sowohl das Bezirks-Musikfest als auch die Segnung des neuen Löschfahrzeugs mit Bergeausrüstung abgehalten werden. Mit 42 Zusammenkünften zeigte sich die Feuerwehrjugend wieder äußerst aktiv. Gut vorbereitet nahmen die Jungen am Wissenstest und am Landes-Feuerwehrjugendleistungsbewerb teil.

Angelobungen, Beförderungen und Ehrungen

Im Rahmen der Versammlung angelobt und zum Feuerwehrmann befördert wurden Lucas Astl und Hannes Krimbacher.

Weitere Beförderungen: Oberfeuerwehrmann: Markus Hetzenauer, Markus Pitterl. Hauptfeuerwehrmann: Andreas Papp. Löschmeister: Carina Eigner, Verena Krimbacher. Hauptlöschmeister: Florian Mauracher. Hauptbrandmeister: Josef Nöckler. Oberverwalter: Christian Schroll.



Auszeichnungen für langjährige, verdienstvolle Mitgliedschaft durften folgende Kameraden entgegennehmen: 25-jährige Mitgliedschaft: Michael Hauser, Hannes Horngacher, Florian Mauracher, Stefan Mauracher, Thomas Noichl, Madeleine Noichl-Schiessl, Stefan Papp und Florian Schroll. 50-jährige Mitgliedschaft: Johann Papp und Johann Pletzer.

Stehende Ovationen erhielt Matthäus Hochkogler für seine unglaubliche 80-jährige Zugehörigkeit zur Aschauer Wehr.

Von Seiten des Bezirks-Feuerwehrverbands wurden folgende Mitglieder ausgezeichnet:

Verdienstzeichen Bronze: Josef Hetzenauer, Thomas Noichl und Stefan Papp. Verdienstzeichen Silber: Stefan Schroll. Verdienstzeichen Gold: Bernhard Bacher

Neuwahlen wurden durchgeführt

In ihren Ämtern bestätigt wurden Kommandant Thomas Müller und Kassier Josef Hetzenauer. Kommandant-Stellvertreter Bernhard Bacher und Schriftführer Stefan Schroll stellten sich nicht mehr der Wahl. Ihre Nachfolge traten Patrik Schroll (Kommandant Stellvertreter) und Christian Schroll (Schriftführer) an.

Bild: Die Geehrten für 25-, 50- und 80-jährige Mitgliedschaft mit Bürgermeister Helmut Berger, BFK Stv. Andreas Schroll, Kdt. Stv. Patrik Schroll, BFI Bernhard Geisler und Kdt. Thomas Müller.Foto: FFW Aschau