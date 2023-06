Schwimmkurse im Fokus

Die Einsätze bei den Wasserrettern halten sich in Grenzen. Der Schwerpunkt liegt auf der Rettungsausbildung der Mitglieder und Schwimmkursen für Kinder und Nichtschwimmer.



St. Ulrich | Einsatzstellenleiter Hannes Pirnbacher verwies im Rahmen der 49. Vollversammlung in seinem Tätigkeitsbericht 2022 auf zehn Alarmeinsätze (Verkehrsunfälle, Personensuche in der Region und im Bezirk), 14 Hallenbaddienste gemeinsam mit der Wasserrettung Waidring, die Austragung der Bezirksmeisterschaft und drei Schwimmkurse mit 245 teilnehmenden Kindern.



Hinsichtlich der Schließung des Alpensportbades in St. Ulrich betont der Einsatzstellenleiter: „Für die nächsten Schwimmkurse hoffen wir, dass zumindest das Aubad Fieberbrunn über den Winter wieder geöffnet wird“.



Nach Übernahme der Einsatzstelle Fieberbrunn gehören der Wasserrettung St. Ulrich 250 Mitglieder an (99 Kinder/Jugendliche und 151 Erwachsene). An Einsatzpersonal stehen fünf Bootsführer, acht Fließwasserretter, ein Wildwasserretter, drei Einsatztaucher (zwei in Ausbildung), eine Rettungsschwimmlehrerin passiv und drei Schwimmlehrer zur Verfügung. Viele unzählige Arbeitsstunden erforderte im Vorjahr die Fertigstellung des Rettungszentrums Pillerseetal. Zahlreiche Sitzungen auf Orts-, Bezirks- und Landesebene, diverse Canyoning-, Fließ-/Wildwasser und Tauchübungen sowie wöchentliche Kinder- und Jugendtrainings im Hallenbad St. Ulrich mit durchschnittlich 35 Teilnehmern wurden absolviert. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf rund 2.150 freiwillige Stunden. Hannes Pirnbacher dankte den Gemeinden im Pillerseetal für die Realisierung des Rettungszentrums, dem Hallenbadteam, den Einsatzstellen im Bezirk, dem Verein IDUS und allen Blaulichtorganisationen für die Zusammenarbeit. rw

Bild: Vorstandsmitglied Julia Wörter wurde mit dem Mitgliederabzeichen in Silber für 20 Jahre ausgezeichnet . Im Bild mit Einsatzstellenleiter Hannes Pirnbacher (links) und dem Fieberbrunner Gemeinderat Stefan Valenta. Foto: Wörgötter