Schwerer Gelddiebstahl in Hopfgarten

Hopfgarten | Ein 43-jähriger ungarischer Staatsangehöriger ist dringend verdächtig im Zeitraum zwischen 06. Mai, 17:00 Uhr und 08. Mai, 10:30 Uhr in einem Gasthaus in 6363 Hopfgarten, in dem er angestellt war, insgesamt einen mittleren 5-stelligen Bargeldbetrag gestohlen zu haben.

Der Verdächtige dürfte sich auf unbekannte Weise Zutritt zu den Privaträumlichkeiten seines Arbeitsgebers verschafft haben und aus verschiedenen Kästen das Bargeld gestohlen haben. Der Verdächtige war in der Wintersaison im Gasthaus beschäftigt und wohnte im selben Gebäude. Er verzog, bevor die Tat bemerkt wurde nach unbekannt. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen wurde veranlasst und ist im Gange.

PI Hopfgarten - Tel.: 059133/7203