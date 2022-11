Schwerer Diebstahl in Kitzbühel – Zeugenaufruf

Im Zeitraum zwischen 19.11.2022, 18.30 Uhr und 20.11.2022, 08.00 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter in Kitzbühel zwölf rote Metallbuchstaben mit einer jeweiligen Höhe von ca. 50cm und einer Breite von jeweils ca. 30cm.

Diese Metallbuchstaben waren an einer Mauer eines Hotels an der Schwarzseestraße einzeln montiert. Der Schriftzug ergab den Namen des Hotels. Es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Kitzbühel – Tel.Nr.: 059133 / 7200 – erbeten.