Schwerer Diebstahl in Going

Going | Am 30.03.2022, gegen 08:30 Uhr stahl eine unbekannte Täterschaft in Going aus einem Sportgeschäft ein vorbereitetes, unversperrt, abgestelltes E-Bike, im Wert eines mittleren 4-stelligen Euro-Betrages.

Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige erstattet.



PI St Johann - TelNummer: 059133-7208