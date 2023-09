Schulbeginn vor 70 Jahren

Der bevorstehende Schulanfang war für den Kitzbüheler Ex-Missenmacher und Schneidermeister Helmut Gruber ein guter Grund, in seinem umfangreichen Archiv zu stöbern.

Kitzbühel | Denn genau vor 70 Jahren begann er in Kitzbühel mit der Volksschule. Mit ihm drückten unter anderem Michael Seng und Josef Manzl, die beide bekannte Ärzte wurden, die Schulbank. Mit Hans Aigner und Ossi Priglinger wurden zwei seiner Klassenkameraden auch Lehrer. Die Buben der Jahrgänge 1946 bzw. 1947 hatten bei einem der ersten Schulausflüge mit Lehrer Heinz Schweitzer, der inzwischen 92 Jahre alt ist und mit dieser Klasse seine Laufbahn in Kitzbühel startete, eine rechte Gaudi. Helmut Gruber, im Bild sitzend der Zweite von links, erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. Foto: Archiv Gruber