Schützen und Landjugend feiern

St. Johann | Aus Anlass ihres 70-jährigen Bestehens lädt die Feller-Schützenkompanie St. Johann von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Juni zum Bataillonsfest in die Marktgemeinde – in Kooperation mit der Landjugend– ein.

Die Landjugend beginnt mit ihrem Fest „Trachtig übernachtig“ am Freitag, 2. Juni, ab 20.30 Uhr den Festreigen im Zelt am Notheggerparkplatz.



Am Samstag, 3. Juni, findet um 18 Uhr eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung statt. Ab 17.30 Uhr treffen die Formationen am BTV-Parkplatz ein; die Feier findet beim Kriegerdenkmal am Hauptplatz statt.Anschließend geht es bei einem kleinen Umzug zum Festzelt am Notheggerparkplatz. Ab 19 Uhr: Gastkonzert des Musikvereins Dechantskirchen (Steiermark). Mit dem Bieranstich wird das Bataillonsfest durch Bataillonskommandant Major Johann Hinterholzer und Bürgermeister Stefan Seiwald eröffnet. Anschließend: Unterhaltung mit der Band „Die Lauser“.

Festumzug mit Defilierung im Zentrum

Die Feier beginnt am Sonntag, 4. Juni, ab 7 Uhr, mit einem Weckruf samt Böllerschießen. Um 8 Uhr: Eintreffen der Schützenkompanien und Formationen in St. Johann; um 9 Uhr: Aufstellung und Abmarsch zur Feldmesse im Koasastadion; ab 10 Uhr: Meldung an den Höchstanwesenden, danach Frontabschreitung und Begrüßung. Nach der Feldmesse (Beginn ca. 10.15 Uhr), zelebriert von Dekan Kan. Erwin Neumayer, kurzer Festakt; ab 11.45 Uhr wird sich der Festzug vom Koasastadion über den Neubauweg – mit Defilierung am Hauptplatz – über die Speckbacherstraße bis zum Festzelt bewegen. Mit Livemusik klingt das Fest um 18 Uhr aus. KA

Bild: Der Schützennachwuchs ist gesichert: Die Jungschützen der Feller-Schützenkompanie St. Johann. Foto: Markus Mitterer