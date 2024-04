Schüler luden zur Vernissage ein

Auf Initiative und mit finanzieller Unterstützung des Elternvereins veranstaltete das BG/BORG

St. Johann einen Malwettbewerb zum Motto „Verantwortung übernehmen“. Die Werke sind bis 4. Juni im St. Johanner Gemeindeamt ausgestellt.



St. Johann | 75 Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse reichten ihre Werke beim Malwettbewerb ein. Die fantasievollen Interpretationen „übernahmen Verantwortung“ für die Umwelt, soziale Fragen der Gesellschaft, die eigene Familie oder in der Gemeinde. Der Einsatz vielfältiger Arbeitstechniken zeigte das Können der Schüler. Sie arbeiteten grafisch, malerisch mit verschiedenen Mischtechniken und erstellten Collagen.



Die besten 20 Zeichnungen sind seit vergangenem Mittwoch in der Stiegenhaus-Galerie des Marktgemeindeamtes in St. Johann ausgestellt. Am Eröffnungsabend freuten sich die jungen Künstler über persönliche Gespräche und Fragen zu ihren Bildern.



Auch das Rahmenprogramm des Abends wurde von Schülern übernommen. So versorgten Viola Sommer, Lea Aschaber und Katia Haidacher die Gäste am Buffet und Laura Aschbacher (Mittelschule St. Johann) und Malte Budzug begleiteten das gesellige Beisammensein musikalisch.



Peter Fischer, Kulturamtsleiter St. Johann, zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium, das seit längerer Zeit nun wieder die Galerie mit Bildern bestückt.



Die Bilder können bis zum 4. Juni zu den Amtsstunden des Marktgemeindeamts bewundert werden. Am 6. Juni wird bereits die nächste Ausstellung eröffnet: Gezeigt werden die Bilder des Malwettbewerbs der Oberstufe mit dem Thema „Zukunftsperspektiven“.

Bild: Franz Berger, Christine Gschnaller (Vertreterin Gemeinde - Kulturausschuss), Brigitta Krimbacher, Aglaja Embacher (Lehrperson Kunst und Gestalten) und Susanne Gröbner (Elternvereinsobfrau) mit Schülern. Foto: Peter Fischer