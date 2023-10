Schüler erlebten Überraschung

Seit 2021 ist das BG/BORG St. Johann eine Erasmus+ Schule. Erasmus+ ist ein Programm der EU zur Förderung von Schüleraustauschen und Fortbildungen in verschiedenen EU-Ländern.

St. Johann | Das Gymnasium hat schon mehrere Klassenfahrten ins Ausland durchgeführt, und die Kosten dafür wurden größtenteils von Erasmus+ übernommen. Schwerpunkte des europäischen Bildungsprogramms sind in den nächsten Jahren soziale Inklusion, der grüne und digitale Wandel und die Förderung der Teilhabe junger Menschen am demokratischen Leben. Um das Bildungsprogramm bekannter zu machen, finden jedes Jahr Erasmusdays statt.



Die teilnehmenden Schulen sind an diesen dazu angehalten, ein Event durchzuführen. Am Gymnasium wurden die Schüler mit einem Aktionstag überrascht. Jede Klasse hatte Flaggen von EU-Mitgliedsstaaten vorbereitet, ohne zu wissen, was damit geschehen würde. Erst die Europahymne über die Lautsprecher der Schulglocke gab den Startschuss: Alle trafen sich mit ihren Flaggen im Schulhof und sangen gemeinsam die Europahymne – ein starkes Zeichen für die europäische Gemeinschaft.

Bild: Schüler mit Flaggen der EU-Mitgliedsstaaten vor dem Gymnasium in St. Johann. Foto: Thomas Eiwan