Schroffner-Gedenkstein enthüllt

Dank der Initiative des Ortschronisten Jochen Burger steht jetzt in Oberndorf ein Gedenkstein, der an Pfarrer Josef Schroffner erinnert. Der Enthüllung gingen intensive Debatten voraus.



Oberndorf | Pfarrer Johann Schroffner bleibt in Oberndorf unvergessen – und das nicht nur dank des Gedenksteins, der jetzt hinter der ehemaligen „Bahnhofsresti“ aufgestellt wurde. Der gebürtige Salzburger war 1936 als Priester nach Oberndorf gekommen und hatte wiederholt scharf gegen die Nazis und Adolf Hitler gewettert. KDF-Gäste (Anm.: Kraft durch Freude) zeigten Schroffner an. Er starb am 14. April 1940 nach einer Benzin-Injektion qualvoll im KZ Buchenwald. Für Jochen Burger stand fest, dass der streitbare Priester und sein Kampf nicht vergessen werden darf. Er regte daher die Errichtung eines Gedenksteins an.



Im Gemeinderat entbrannte allerdings eine intensive Debatte über die Gedenkstätte. Denn, so die Meinung Einzelner, „man solle diese Zeit endlich ruhen lassen“. Auch der Platz hinter der Bahnhofsresti wurde in Frage gestellt. Mit elf Ja-, zwei Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen fiel dann doch noch der positive Beschluss für den Gedenkstein.



Vergangene Woche wurde dieser nun von den beiden Ortsobleuten der Landjugend, Theresa Staffner und Klaus Widmoser, enthüllt. Bürgermeister Hans Schweigkofler sprach die einleitenden Worte. Chronist Jochen Burger gab einen Einblick in das Leben des Geistlichen. Dekan Erwin Neumayr segnete den Gedenkstein. mak

Bild: Theresa Staffner und Klaus Widmoser enthüllten den Gedenkstein, der hinter der ehemaligen „Bahnhofsresti“ aufgestellt wurde. Foto: Gemeinde Oberndorf