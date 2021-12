Schöne Bescherung am Hauptplatz

Eine buchstäblich schöne Bescherung erlebten am Tag vor Weihnachten Martina Riegler aus Westendorf und Christine Fercher aus St. Johann. Sie gewannen die Hauptpreise beim Weihnachtsgewinnspiel in St. Johann.



St. Johann | Allen Grund zum Strahlen hatten am Tag vor dem Heiligen Abend Christine Fercher aus St. Johann und Martina Riegler aus Westendorf.

Sie konnten einen von den St. Johanner Kaufleuten zur Verfügung gestellten riesigen Berg an Geschenken im Wert von 1.500 Euro in Empfang nehmen.

Mit dabei auch Bürgermeister Hubert Almberger, der Obmann des Wirtschaftsforums, Patrick Unterberger und die Geschäftsführerin des Ortsmarketing, Marije Moors.



Das Gewinnspiel der St. Johanner Wirtschaft hat bereits Tradition und auch heuer gingen weit über 10.000 Karten im Büro des Ortsmarketings ein.

In der Zeit von 19. November bis 22. Dezember 2021 hatten die Kunden in St. Johann die Chance, ihre Ausgaben in Einkaufsgutscheinen zurückzugewinnen. Und die Teilnahme am Weihnachtsgewinnspiel war trotz des Lockdowns enorm, freuen sich die Verantwortlichen. Eine Gewinnsumme von 10.000 Euro in Einkaufsgutscheinen wurde verlost.



Am 22. Dezember wurden 85 Gewinner gezogen, die sich über Beträge in einer Höhe von 10 Euro bis 500 Euro in Einkaufsgutscheinen freuen konnten. Eine schöne Bescherung. Die Namen der Glückspilze sind auf www.treffpunkt-stjohann.at zu finden. Die St. Johanner Wirtschaft sowie das Ortsmarketing-Büro St. Johann gratulieren herzlich. Margret Klausner

Bild: Strahlende Gewinner (von links): Christine Fercher aus St. Johann, BM Hubert Almberger, Martina Riegler aus Westendorf mit Tochter Sarah sowie Marije Moors und Patrick Unterberger (Treffpunkt St. Johann). Foto: Klausner