Schlüssel übergeben

St. Johann | Das Erntedankfest bildete den Rahmen für die offizielle Ernennung von Kan. Mag. Erwin Neumayer als neuen Leiter des Dekanats St. Johann. Während Pfarrer Neumayer bereits seit zwei Jahren als Pfarrer in St. Johann und Oberndorf und als Leiter des Dekanats St. Johann tätig ist, konnte coronabedingt erst vergangenen Sonntag die Ernennung und Schlüsselübergabe durch den Generalvikar der Erzdiözese Salzburg, Roland Rasser, erfolgen.



Im Beisein von Gemeindeführung, Mitgliedern des Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrates und den Traditionsvereinen, bekundeten Dekan Erwin Neumayer und Pastoralassistent Wolfgang Egerdacher, Krankenhausseelsorger im BKH St. Johann und Pastoralassistent in St. Johann und Oberndorf, die Aufgaben in der Seelsorge und der Pfarre zu erfüllen. rw

Bild: Schlüsselübergabe an Pfarrer Erwin Neumayr mit Ernennung zum Leiter des Dekanats St. Johann. Foto: Wörgötter