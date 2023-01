Schiunfall in Westendorf

Westendorf | Am 08.01.2023 um 12.00 Uhr fuhr ein niederländischer Staatsbürger (24) in Westendorf, Windau Abfahrt Piste Nummer 111, talwärts, als er aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz kam und in der Folge mit zwei am Pistenrand talwärts gehenden Fußgängern (ein Österreicher, 34, und eine Österreicherin (29) kollidierte. Dabei wurde der Fußgänger schwer und die Fußgängerin sowie der Schifahrer leicht verletzt. Alle drei Personen wurden vom Notarzt Hubschrauber in das KH St Johann bzw. in das BKH Kufstein eingeliefert.

BPK Kitzbühel - Tel.: 059133 / 7200-305