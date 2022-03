Schiunfall in Kirchberg

Kirchberg | Am 26.03.2022, um 10.00 Uhr geriet ein 55-jähriger Schifahrer aus Österreich auf der blauen Piste 25 im Schigebiet von Kirchberg in einer Kurve vermutlich durch Verschneiden seiner Schi über den Pistenrand hinaus, stürzte ca. 30m über steiles, teilweise aperes Gelände ab und blieb schließlich auf einem Schneefeld liegen. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde vom NAH in das BKH St Johann iT geflogen.

