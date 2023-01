Schiunfall in Hopfgarten

Hopfgarten | Ein deutscher Schifahrer (57) fuhr am 29.12.2022 um 15.50 Uhr auf der Piste Nr. 42 in Hopfgarten, Hohe Salve, talwärts. Um einen Gegenanstieg in Richtung Gasthof Rigi überwinden zu können, nahm im letzten steilen Abschnitt der Piste noch einmal Schwung auf. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Sturz und prallte gegen eine talseitig angebrachte Holzplanke, wobei er schwere Verletzungen erlitt. Er musste vom NAH in das BKH Kufstein geflogen werden.

