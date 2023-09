„Sattelfest“ in St. Johann

Das Thema „Mobilität“ wird in St. Johann groß geschrieben, wie die Obfrau des Umweltausschusses, GR Susanne Hartrumpf, betont.

St. Johann | Die Europäische Mobilitätswoche ist daher in der Marktgemeinde nicht unbekannt. „Wir haben uns allerdings heuer anders entschieden und dieses Thema bereits im Frühjahr aufgegriffen“, schildert die Gemeinderätin die Initiative. Außerdem sei der autofreie Tag mit dem 22. September an einem Freitag, das sei in St. Johann gerade in dieser Woche unmöglich, zumal auch der Knödeltisch im Veranstaltungskalender steht.



Der Umweltausschuss lud unter dem Motto „Wir radeln in den Frühling“ zu einem Sattelfest. Die regionalen Fahrradhändler zeigten ihre Produkte, für Kinder und Jugendliche wurde ein Bike-Parcours mit Hindernissen und Sprüngen aufgebaut.



„Aktionstag Energie“ mit vielen Beratungen

Im Rahmen dieser Veranstaltung fand überdies ein „Aktionstag Energie“ statt, in dessen Rahmen unter anderem die Komponenten einer Photovoltaikanlage und eines „Balkonkraftwerkes“ präsentiert wurden. Zudem gab es eine professionelle Energieberatung.



Auch den Kirchdorfern war der September zu spät im Jahr. Sie luden daher ebenfalls bereits im Frühjahr zu einer Aktion, bei der Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Vordergrund standen. Wie GR Martina Foidl erklärte, haben sich die Gemeinde, der Tourismusverband sowie die Werbegemeinschaft Kirchdorf/Erpfendorf entschieden, gemeinsam ein Projekt zu erarbeiten. Ziel war es, die Kirchdorfer zu animieren, ihre Besorgungen mit dem Fahrrad zu machen. Vor allem an einem bestimmten Wochenende galt es, einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten. Wer mit dem Radl zu den teilnehmenden Betrieben kam, konnte an einem Gewinnspiel teilnehmen und Gutscheine gewinnen. „Wir wollten in diesem Zusammenhang auch wissen, was wir im Bereich der Infrastruktur verbessern können und wo es Probleme für Radfahrer gibt“, schildert Martina Foidl.



Im Oktober sind eigene Radtage geplant, an denen die Bevölkerung mit dem Rad örtliche Betriebe anfährt und diese besichtigen kann. mak