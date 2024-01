SachbeschÃ¤digung

Sachbeschädigung

Am 11. Jänner 2024 gegen 21:40 Uhr kam es bei einer Fahrt mit einem Taxi von Kirchberg nach Westendorf zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Taxilenker und den drei Fahrgästen.

Deshalb hielt der Taxilenker das Fahrzeug in der Schmiedgasse in Brixen im Thale an. Ein Fahrgast beschädigte daraufhin die hintere beifahrerseitige Fahrzeugtüre mittels Fußtritte während ein anderer Fahrgast den Fahrzeugschlüssel abzog, um eine Weiterfahrt des Taxi zu verhindern. Anschließend flüchtete die drei bisher unbekannten Männer in Richtung Brixen im Thale bzw. Kirchberg. Weitere Erhebungen sind Gange. Bei den Tatverdächtigen dürfte es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge um eine Gruppe niederländischer Urlaubsgäste handeln. Zeugen bzw. Personen welche zweckdienliche Hinweise machen können, werden ersucht sich mit der PI Westendorf unter 059133 / 7209 in Verbindung zu setzen. Bearbeitende Dienststelle: PI Westendorf