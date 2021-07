Sachbeschädigung und Dauernde Sachentziehung in Ellmau, Schwendt und Kirchdorf in Tirol - ZEUGENAUFRUF

Schwendt/Kirchdorf/Ellmau | In der Nacht vom 24. auf den 25.07.2021 beging eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Sachbeschädigungen bzw. Dauernde Sachentziehungen, indem sie diverse Wegweiser-Schilder, Werbebanner und einen Fahrradständer von regionalen Gastbetrieben bzw. Unternehmen in den Gemeindegebieten von Ellmau, Schwendt und Kirchdorf in Tirol von den Halterungen abriss und auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe der „Hager Brücke“ im Gemeindegebiet von Kirchdorf in Tirol ablegte. Durch die Tat entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise sind an die PI Erpfendorf unter der TelNr. 059133 / 7201 erbeten.

PI Erpfendorf - Tel.Nr.: 059133 / 7201