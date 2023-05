SPAR-Supermarkt Jochberg prämiert

Die „Goldene Tanne“, die höchste Auszeichnung der SPAR Österreich, ging an den SPAR-Supermarkt Jochberg. Marktleiterin Angela Seber gewann mit ihrem Team den Filialwettbewerb. Das gesamte 18-köpfige Team hat wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen und bewiesen, dass man es mit viel Engagement und persönlichem Einsatz weit bringt.



Im Jahr 2014 wurde der Supermarkt in Jochberg neu errichtet. Jetzt hat das SPAR-Team gezeigt, dass durch kontinuierliches, persönliches Engagement und Einsatzbereitschaft die Erfolgsgeschichte weiter vorangetrieben werden kann. Der SPAR-Supermarkt in Jochberg gewann kürzlich den Filialwettbewerb und erhielt dafür die „Goldene Tanne“, die für hervorragende, beispielhafte Leistungen vergeben wird.

Freude über die „Goldene TANNE“

Kürzlich haben Angela Seber und ihr Stellvertreter Jürgen Rieder die begehrte Trophäe in Empfang genommen. Die wesentlichsten Kriterien der „Goldenen Tanne“ sind vor allem die Freundlichkeit der Mitarbeiter:innen und die Kundenzufriedenheit. Der SPAR-Supermarkt in Jochberg hat in all diesen Bereichen in Tirol und Salzburg am besten abgeschnitten. Werbung

Bild: Das gesamte SPAR-Team aus Jochberg freut sich über die Auszeichnung mit der „Goldenen SPAR-Tanne“. Fotos: SPAR