Rückenwind für Bahn

Dank der Finanzspritze durch eine Crowdfunding-Beteiligungskampagne wird die neue Streubödenbahn zum Gemeinschaftsprojekt.



Fieberbrunn | Anfang April beendeten die Bergbahnen Fieberbrunn nicht nur eine erfolgreiche Wintersaison, sondern auch eine 33-jährige Ära: Nach über 23 Millionen Beförderungen wurden die Gruppenbahnen Streuböden und Lärchfilzkogel in den Ruhestand verabschiedet. Die Bauarbeiten für die neue Einseilumlaufbahn haben bereits begonnen und sind dank Crowdfunding ein Gemeinschaftsprojekt Einheimischer und Gäste.



Über 200 Unterstützer gefunden

Die für den Neubau initiierte Beteiligungskampagne macht die neue Doppelmayr-Bahn somit zum Gemeinschaftsprojekt: „Über 200 Unterstützer haben sich durch die Crowdfunding-Beteiligungskampagne dazu entschieden, sich mit einer Unterstützungssumme von rund 600.000 Euro am Neubau-Projekt zu beteiligen und dabei Gutscheine von 15 Prozent on top zu erhalten“, berichtet Bergbahnen-Geschäftsführer Sebastian Schwaiger stolz. Mit diesem positiven Rückenwind startet man voller Zuversicht in ein lang ersehntes Herzensprojekt. Ein Drehmoment für Fieberbrunn und darüber hinaus. Schließlich bietet die neue Bahn zukünftig mehr Komfort und Qualität – reduzierte Fahrzeit ohne umzusteigen.



Heuer gibt es einen Bausommer

Die Seilbahnen in Fieberbrunn werden im Sommer 2024 aufgrund des Neubaus nicht in Betrieb sein. Timoks Wilde Welt ist vom 17. Mai bis zum 27. Oktober 2024 geöffnet und kann zu Fuß oder mit dem Fahrrad über Zillstatt, Schweinestberg Forstweg (nur im Sommer 2024) oder Brendt erreicht werden. Vom 28. Juni bis zum 8. September 2024 wird ein Shuttleservice ab der Talstation angeboten. Die Wanderwege und Klettersteige rund um den Wildseeloder sind ebenfalls geöffnet, wie auch die Gastronomie am Berg. Baustellenbedingte Umleitungen sind ausgeschildert. Für Biker sind die Schweinestberg Trails I+II geöffnet und über die Uphill Biketour erreichbar. Pünktlich zum Winter-Saisonstart soll die neue Streubödenbahn fertiggestellt sein. KA

Bild: Die Visualisierung der geplanten Talstation der neuen Streubödenbahn, die ab Dezember dieses Jahres in Betrieb gehen soll. Visualisierung: Bergbahnen Fieberbrunn/Thomas Fliri