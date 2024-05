Rückblick auf ein arbeitsreiches Jahr

Das Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen blickte mit seinen Mitgliedern auf das Geschäftsjahr 2023 zurück.



Rattenberg | Mit Start der neuen Förderperiode im Jahr 2023 hat das Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen seine Arbeit wieder voll aufgenommen. „Wie schon in der Vergangenheit, sollen auch in der Zukunft bezirks- und regionsübergreifende Projekte umgesetzt werden. Denn Regionalentwicklung endet nicht an den Bezirksgrenzen“, ist sich der Obmann der LEADER Region, Bgm. Rudolf Puecher, sicher. Neben der Vorstellung der Finanzgebarungen des Vereins, wurde auch die Umsetzungspartnerschaft mit dem Land Tirol beschlossen. Diese Partnerschaft soll die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Landesabteilungen bzw. den landesnahen Institutionen in acht unterschiedlichen Themenbereichen effektiv gestalten. Dabei sollen Synergien genutzt, Doppelgleisigkeiten vermieden und die verfügbaren Ressourcen optimal eingesetzt werden.



Beim abschließenden „Markt der LEADER Möglichkeiten“ konnten die Mitglieder in aktiven Dialog mit sieben unterschiedlichen Projektträgern treten.



Neben den Initiativen „Barrierefreier Weg entlang des Reintalersees“, „Die Welt von Handwerk und Gestaltung entdecken“, „Insektenschonendes Mähen“, dem Sozialprojekt „Genial Sozial – auf dem Weg zu einer sozialen Region“ und der Initiative „FoodCoop Wildschönau – Guads vo do“ gab es die Gelegenheit, sich über das Projekt „Tourismusgesinnung von Landwirten in der Region Wilder Kaiser“ umfassend zu informieren. KA

Bild: Die Mitglieder zogen ein positives Resümee. Foto: Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen