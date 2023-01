Rodelunfall in Going

Going | Am 25. Jänner 2023, gegen 20:00 Uhr, fuhr eine 24-jährige Niederländerin auf einer Rodelbahn in Going talwärts, als sie von einem bisher unbekannten Rodler von hinten angefahren wurde und stürzte. Ein weiterer unbekannter Rodler fuhr gegen die am Boden liegende Frau.

Beide Männer hielten nicht an bzw. kümmerten sich beide nicht um die Verletzte. Die Niederländerin wurde von der Pistenrettung geborgen und zur Talstation der Astbergbahn gebracht, von wo sie von der Rettung mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert wurde.

