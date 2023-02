Rodelunfall am Gaisberg in Kirchberg

Kirchberg | Am 15. Februar 2023 gegen 17:30 Uhr fuhren eine 14- und eine 16-jährige Österreicherin gemeinsam mit einer Rodel von der Gaisberg Bergstation in Kirchberg über den Rodelweg ins Tal ab. Bei einem geraden Steilstück auf Höhe des Speicherteiches kamen die Beiden mit der Rodel rechts von der Strecke ab fuhren gegen den dort befindlichen Fangzaun samt Stempel.



Dabei zogen sich beide Mädchen eine schwere Verletzung im Bereich des rechten Beines zu. Ein nachkommender Sportler setzte die Rettungskette in Gang. Da die beiden Österreicherin erst aus dem Fangzaun befreit werden mussten, war die Rodelstrecke für die Dauer der Bergung kurzzeitig gesperrt. Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach St. Johann geflogen.

