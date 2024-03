Retro-Fans waren wieder in Party-Laune

Der Retro-Skitag hat sich zu einem fixen Termin im St. Johanner Party-Kalender entwickelt und lockte auch dieses Mal wieder zahlreiche Teilnehmer an.



St. Johann | Zum zweiten Mal in diesem Jahr trafen sich Skifahrer aller Jahrgänge am Harschbichl, um die wohl bunteste und partyreichste Zeit auf unseren Pisten wieder aufleben zu lassen. Ausgestattet mit Zwei-Meter-Latten ohne Taillierung, knalligen Overalls und großen Skibrillen wedelten sie gekonnt den St. Johanner Hausberg hinunter.



Auf Ski, zu Fuß, mit dem Bike oder per Bus

„Es war wirklich mega“, freut sich Organisator Erich Rettenmoser vom Tourismusverband St. Johann. „Viele kamen mit Ski, manche nutzten die frühlingshaften Temperaturen für eine Wanderung und einige waren sogar mit dem Mountainbike da. Vor allem aber unser eigens eingerichteter Shuttlebus erfreute sich großer Beliebtheit“, erzählt er weiter. Noch bis in den späten Nachmittag hinein wurde am Hochfeld zu den Klängen von den „Monroes“ gesungen und getanzt, ehe alle wieder ihre Heimreise in das aktuelle Jahrzehnt antraten.



Klar, dass es auch im nächsten Jahr wieder einen Retro-Skitag geben wird. „Wir haben schon viele Ideen für 2025. Vielleicht werden wir dann auch einen Verleih anbieten, sodass jeder die Möglichkeit hat, die alten Zeiten neu aufleben zu lassen“, verrät Erich Rettenmoser. sh

Bild: Wer erinnert sich nicht gerne an die Zeiten zurück, als lange Ski, große Sonnenbrillen und bunte Overalls zum Ski-Alltag gehörten. Was damals ganz normal war, kommt heute zunehmend wieder in Mode und sorgt automatisch für lachende Gesichter. Foto: Eljotmedia