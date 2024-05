Rerobichlwallfahrt zur Bergkapelle

Am 16. Mai lädt der Knappenverein Oberndorf traditionell zur feierlichen Rerobichlwallfahrt.



Oberndorf | Es ist der Namenstag des Heiligen Johannes von Nepomuk, dem die Bergkapelle am Rerobichl geweiht ist. Zahlreiche befreundete Vereine, wie zum Beispiel die Schützenkompanien aus Oberndorf und Ainet, die Knappschaften aus Jochberg und Leogang sowie der Knappenverein Mittersill folgten der Einladung.



Von der Pfarrkirche in Oberndorf ausgehend führte die Prozession übers Kerschhagglmoos zur Kapelle, wo in einer feierlichen Maiandacht dem Schutzpatron gedacht wurde. Erbaut im Jahre 1732 – mit Stuckaturen von Baumeister Jakob Singer sowie Fresken und Altarbilder von Simon Benedikt Faistenberger versehen – sollte die kleine Kirche einst die Knappen vor Überschwemmungen schützen.



Berühmtheit erlangte die Bergkapelle 1964, als der Oberndorfer Pfarrer Karl Födinger hier den berühmten Dirigenten Herbert von Karajan und seine Frau Eliette traute. sh

Bild: Oberndorfs Bürgermeister Hans Schweigkofler und Johann Grander (Obmann Knappenschaft Jochberg) waren bei der Wallfahrt mit dabei. Für alle Teilnehmer war in der kleinen Bergkapelle nicht genug Platz. Foto: Huber