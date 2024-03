Rennen mit Hindernissen

Mit einer Zeit von 3.02 Minuten siegte das Team „Bauern-Feuerwehr“ unter dem Kommando von Paul Landmann beim diesjährigen Hornschlittenrennen in Oberndorf.



Oberndorf | 54 Dreierteams starteten vergangenen Samstag zum traditionellen Hornschlittenrennen der Landjugend/Jungbauernschaft Oberndorf. Unter ihnen 34 Teams aus 14 Ortsgruppen der Landjugend, die den Parcours am Tauwiesenlift bewältigten.



Neben den bekannten Stationen „Schraube sucht Mutter“ und der Wippe, ging es heuer auch zum Erdäpfelschälen und Nägeleinschlagen mit einer gebogenen Eisenstange. Gleich zu Beginn jedoch mussten die Teilnehmer unter einem Hindernis im Schnee durchrobben – das war besonders für jene in kurzen Lederhosen eine Herausforderung.



Die Gesamtbestzeit stellte die „Bauern-Feuerwehr“ aus Oberndorf auf. Nur knappe fünf Sekunden dahinter konnte die Landjugend St. Ulrich mit dem Team „Nuaracher Buam“ den Sieg bei der Landjugend männlich erreichen. Sie lagen knapp vor den „Los Brutalos“ aus Going und den „D‘Mischlings“ aus St. Ulrich.



In der Kategorie Landjugend weiblich hatte das „Reither Sex Gschroa“ mit einer Zeit von 3.37 Minuten die Nase vorn, nur knapp zwei Sekunden dahinter kamen die „Schneehasen“ aus Aurach, vor den „Funny Bunnies“ aus Going, die den dritten Platz belegten.



Bei den Oberndorfer Vereinen (Männer) folgten hinter der Bauern-Feuerwehr der Skiclub und das zweite Team der Feuerwehr. Bei den weiblichen Vereinsteams siegte die „Musig“ vor den „D´Rossinger Dirndln“ und dem „Trödeltrupp“.



Den letzten Platz belegte wie in den Jahren zuvor ein Team der Landjugend Reith, das mit einer Zeit von zwei Stunden und 38 Minuten dieses Mal knapp an der Drei-Stunden-Grenze lag. Nach der Siegerehrung wurde noch im Festzelt gefeiert. Monika Pletzer

Bild: Kurze Hosen erwiesen sich dieses Jahr als nicht ideal. Fotos: Monika Pletzer