Unglaubliche 1.400 Eberhofer-Fans trotzten dem schlechten Wetter und erlebten letzte Woche eine fulminante Österreich-Premiere am Hahnenkamm-Parkplatz – bei Dauerregen und unter freiem Himmel.

Kitzbühel | „Rehragout-Rendezvous“ heißt der neueste Streifen der kultigen Film-Serie aus Niederbayern, die am 10. August in den heimischen Kinos anläuft.



In Kitzbühel erzeugte jedoch nicht nur der Film großes Aufsehen – die Hauptdarsteller Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer), Simon Schwarz (Rudi Birkenberger) sowie Lisa Maria Potthoff (Susi), die – angeführt von der Stadtmusik Kitzbühel und unter dem Jubel der Fans – in das Kino-Gelände einzogen und am Red Carpet von Medienleuten, Fans und Autogrammjägern naturgemäß belagert wurden.



Erwartet wurden die Stars außerdem von einem alten Bekannten: Franz Gassner, seines Zeichens Bürgermeister von „Niederkaltenkirchen“, das eigentlich Frontenhausen heißt und seit gut zehn Jahren der Haupt-Schauplatz der Eberhofer-Krimis ist.



„Kreisverkehr ist Pflichtprogramm“

Sogar der Kreisverkehr gehört zu dem 4.800 Seelen-Ort im Landkreis Dingolfing und zählt für alle Eberhofer-Fans längst zum Pflichtprogramm. „Die fahren dort dauerhaft im Kreis“, schmunzelte Gassner gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger. Eingeladen wurde der Bürgermeister von seinem Kitzbüheler Amtskollegen Klaus Winkler, der, wie er verriet, über das Rathaus gute Kontakte nach „Niederkaltenkirchen“ unterhält. Im Film übernimmt dort vorübergehend die „Susi“ (Lisa Maria Potthoff) die Amtsgeschäfte und demonstriert darüber hinaus die neue Macht der Frauen, während das Dream-Team Eberhofer/Birkenberger in Rehragout-Rendezvouz wie gewohnt in einem äußerst verzwickten Mordfall ermittelt. Prädikat: Köstlich! Alexandra Fusser

Bild: Simon Schwarz, Sebastian Bezzel und Lisa Maria Potthoff: Am Red Carpet in Kitzbühel von den Bürgermeistern Franz Gassner (Frontenhausen bzw. Niederkaltenkirchen) und Klaus Winkler (Kitzbühel) erwartet. Foto: Fusser