Regionales aus der Schulküche

Im Rahmen des Kochunterrichts besuchte die Landjugend Reith die MS/Sport-MS Kitzbühel.



Kitzbühel | Es ist wichtig zu wissen, wo Produkte und Lebensmittel herkommen. Deshalb machte sich die Landjugend das Thema Regionalität zu ihrem heurigen Schwerpunkt.Begonnen wurde mit einer Theorieeinheit, in der Wissenswertes über Regionalität und Saisonalität vermittelt wurde. Dann wurde das Video „Das Gute liegt so nah“ gezeigt, in dem eine Vielzahl von heimischen Produkten und die Art und Weise ihrer Herstellung vorgestellt wurden. In Gruppen wurden sodann köstliche Speisen wie Knusperstangen, Brennnesselbrot, Wraps, Haferkekse, Frühstückstopfen mit Leinöl und Pizzaschnecken zubereitet. Nach der Verkostung der schmackhaften Speisen bekamen alle ein Rezeptbuch und eine mit regionalen Produkten gefüllte Jausenbox geschenkt.

Bild: Die Schüler der 3c Klasse der MS/Sport-MS Kitzbühel lernten viel über Regionalität. Foto: MS Kitzbühel