Regen bremste Läufer nicht aus

Das Wetter kann wahren Sportlern nichts anhaben. Trotz Nässe und Kälte feierten über 1.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt beim KAT100 by UTMB ein stimmungsvolles Lauffest.



Fieberbrunn | Die vierte Auflage des KAT100 by UTMB hielt für Teilnehmer und Organisatoren jede Menge Herausforderungen parat. Doch als am Samstagnachmittag die letzten Läufer das Ziel in Fieberbrunn erreicht hatten, konnten sich alle über eine gelungene Veranstaltung voller Emotionen, sportlicher Höchstleistungen und ohne gröbere Zwischenfälle freuen.



„Wir sind rundum zufrieden. Trotz des schlechten Wetters war die Begeisterung unter den Läufern groß. Wir waren auf die Bedingungen gut vorbereitet und haben im Vorfeld alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die Teilnehmer sicher durch die Nacht und über die Trails zu bringen. Die Kitzbüheler Alpen haben sich als perfektes Gebiet für ein Rennen dieser Art erwiesen, denn abgesehen von ein paar kleinen Änderungen, war die Strecke trotz des Wetters gut laufbar“, zieht Armin Kuen, Geschäftsführer des Tourismusverbandes PillerseeTal, zufrieden Bilanz.



Umfangreiches Sicherheitskonzept

Ähnlich fällt auch das Resümee von Rennleiter Thomas Bosnjak aus: „Wir haben die richtige Entscheidung getroffen und mit den Streckenänderungen auf die sichere Variante gesetzt.“



Er unterstreicht noch einmal, welche große Bedeutung das Thema Sicherheit beim KAT100 by UTMB hat: „Erstmals mussten alle Teilnehmer bei der Anmeldung einen medizinischen Fragebogen ausfüllen, den wir von einem Arzt überprüfen ließen. Bei Auffälligkeiten haben wir die Teilnehmer kontaktiert und in einigen Fällen mit zusätzlichen GPS-Trackern ausgestattet.“



Stubaier gewinnt die Königsdiziplin

Aus sportlicher Sicht herausragend waren natürlich die Leistungen auf der „100 Miles“-Strecke. Während der Sieger, Christian Stern, nach 21 Stunden und 25 Minuten bereits wieder in Fieberbrunn einlief, blieb dem Großteil der Teilnehmer eine zweite Nacht am Berg nicht erspart. Auch die schnellste Frau über 170 Kilometer und 9.820 Höhenmeter, Esther Fellhofer, erreichte noch bei Tageslicht das Ziel und konnte sich im eigenen Bett von den Strapazen erholen.



Für das Highlight aus heimischer Sicht sorgte Isabell Bichler. Die Kirchdorferin triumphierte sensationell auf der Marathon-Strecke. sh

Bild: Isabell Bichler siegte auf der Marathon-Strecke und machte damit das Lauffest aus heimischer Sicht perfekt. Foto: Jannyka