Red Bull X-Alps am Hahnenkamm

Legendäres Weltcupfeeling trifft auf das härteste Abenteuerrennen der Welt – am 21. und 22. Juni wird KitzSki zu einem wichtigen Turnpoint der Red Bull X-Alps.



Kitzbühel | Am 20. Juni gegen Mittag fällt am Mozartplatz in Salzburg der Startschuss für die zehnte Auflage der Red Bull X-Alps und KitzSki ist Teil dieses weltweit härtesten Gleitschirm- und Adventurewettkampfes. Lässt es das Wetter zu, werden die Athleten am 21. Juni oder 22. Juni mit ihrem Gleitschirm den Wendepunkt am legendären Hahnenkamm erreichen. Wenn die Flugbedingungen allerdings nicht passen, müssen die Athleten die Strecke zu Fuß (und mit Gepäck) zurücklegen.



Bürgermeister Klaus Winkler, Aufsichtsratsvorsitzender der Bergbahn Kitzbühel, zeigt sich tief beeindruckt von der Wettkampfhärte, die den Athleten bei den Red Bull X-Alps abverlangt wird. „Wir kennen den Hahnenkamm als Treffpunkt für sportliche Spitzenleistungen im Winter – nun ist er es auch im Sommer. Der dynamische Spirit dieses Events harmoniert hervorragend mit dem Weltcupfeeling von Kitzbühel“, zeigt sich Winkler begeistert.

Ein Event der Extraklasse

Kitzbühel ist für viele legendäre Szenen bekannt. Szenen, die Mut voraussetzen, aber den Sportlern auch Ruhm verleihen können. Deshalb passe der Hahnenkamm perfekt zu den Red Bull X-Alps, heißt es seitens der Organisatoren. Anton Bodner, Vorstandsvorsitzender der Bergbahn Kitzbühel, ist erfreut, mit den Red Bull X-Alps ein positives Signal setzen zu können. „Diese Veranstaltung zeigt, dass Herausforderungen gemeistert werden können. Es freut uns, dass die Organisatoren der Red Bull X-Alps uns das Vertrauen schenken und unsere Erfahrung und Professionalität bei der Abwicklung solcher Veranstaltungen schätzen. Nur so war es überhaupt möglich, diese weltweit einzigartige Veranstaltung nach Kitzbühel zu bekommen“, so Mag. Anton Bodner.



Interessierte Besucher haben am Hahnenkamm die Chance, die Athleten am Turnpoint bei der Landung und beim Start zu sehen. Der Turnpoint ist für die Profisportler und deren Betreuer COVID-konform und weitläufig abgesperrt. Mag. Christian Wörister, Vorstand der Bergbahn Kitzbühel, ist überzeugt, dass das Unternehmen und die Region von der medialen Strahlkraft der Red Bull X-Alps profitieren werden. „Für unsere Gäste ergibt sich damit eine Gelegenheit, internationalen Profisport vor Ort zu erleben. Zudem wird jeder Schritt der Sportler von moderner Live-Tracking-Technologie erfasst und für Millionen von Fans zugänglich gemacht“, freut sich Mag. Christian Wörister. Weitere Informationen zum Live Tracking gibt es auf www.redbullxalps.com

Bild: Am 21. oder 22. Juni kreisen die Teilnehmer der X-Alps über Kitzbühel. Foto: Red Bull