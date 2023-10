Rauchzeichen am Hahnenkamm

Drei erfolgreiche Unternehmer erzählten bei der Rauchzeichen Live Show im Starthaus am Hahnenkamm Geschichten aus Leben und Wirtschaft – das waren die „Rauchzeichen“.



Kitzbühel | Eine außergewöhnliche Veranstaltung fand kürzlich im, seit Wochen ausverkauften, Starthaus der Hahnenkammrennen statt: Birgit Enk und Hannes Treichl luden drei spannende Unternehmer zum „Rauchzeichen Live-Podcast“ ein und feierten frisches, nachhaltiges Denken für Wirtschaft und Leben. Special Guests waren Simone Embacher (Schneckenzüchterin und Klimatarierin, Ellmau), Stefan Monitzer (Gastronom, Kitzbühel) und Thomas Brandtner (Social Entrepreneur, Gründer Homebase, St. Johann). Eröffnet wurde das Edutainment Event von Paralympics Teilnehmerin Eva-Maria Jöchl, die sich in einem sehr persönlichen Intro Gedanken über Parallelen zwischen Skirennsport und Unternehmertum machte. „Mit diesem Event-Format wollen wir werteorientierten Menschen aus der Region Gehör für ihre Visionen verschaffen und gleichzeitig aufzeigen, dass es überall in Tirol Menschen gibt, die unser Land auf nachhaltige Weise aktiv weiterentwickeln“, erklärt Rauchzeichen-Gründerin Birgit Enk. KA

Bild: Die Organisatoren Birgit Enk (l., vorne) und Hannes Treichl (2.v.l., hinten) mit den Gästen Simone Embacher (Mitte, vorne) Stefan Monitzer (l., hinten), Thomas Brandtner und Eva-Maria Jöchl. Foto: Steinlechner