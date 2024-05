Rassiges Derby fesselte die Fans

Das vierte und letzte Duell zwischen St. Johann und Kitzbühel begeisterte 1.100 Zuschauer im Koasastadion und endete 1:1 Unentschieden.



St. Johann | Das Koasastadion in St. Johann bot am Sonntagvormittag die perfekte Bühne für das mit Spannung erwartete Derby zwischen St. Johann und Kitzbühel. Bei herrlichem Wetter und vor einer begeisterten Zuschauerkulisse von über 1.100 Fans entwickelten die beiden Mannschaften eine packende Partie. Die Gäste aus Kitzbühel starteten stark und dominierten die ersten fünfzehn Minuten des Spiels. Sie erspielten sich zwei hochkarätige Chancen, doch das Glück war ihnen nicht hold, und die Tore blieben aus.



Der Fußball zeigte wieder einmal seine oft unberechenbare Seite, als St. Johann mit dem ersten ernsthaften Angriff die Führung übernahm. Eine gut platzierte Standardsituation führte zu einem präzisen Kopfball von Leon Lacic-Klaric, der den Ball zum 1:0 ins Netz beförderte. Nach diesem Treffer fand St. Johann besser ins Spiel und übernahm zunehmend die Kontrolle, ohne jedoch weitere klare Torchancen herauszuspielen.



Die Gastgeber blieben bis zur Halbzeit überlegen, während Kitzbühel darum kämpfte, zurück ins Spiel zu finden. So ging es mit einem knappen 1:0 für St. Johann in die Kabinen.



Kitzbühel-Ausgleich durch Andreas Wörndl

Nach der Pause zeigte sich Kitzbühel verändert. Trainer Paul Schneeberger nahm taktische Änderungen vor und brachte Kevin D’Almeida ins Spiel, was sich sofort auszahlte. Die Gäste fanden wieder besser ins Spiel und erhöhten den Druck auf die Abwehr von St. Johann. Zwei gute Möglichkeiten deuteten an, dass ein Ausgleichstreffer in der Luft lag.



In der 59. Minute war es dann soweit: Andreas Wörndl verwertete eine perfekte Vorlage von Kevin D’Almeida und stellte auf 1:1. Das Tor gab Kitzbühel weiter Auftrieb und die Gäste setzten nach, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.



In einem packenden Derby folgten zwei weitere Großchancen für Kitzbühel, doch der Ball wollte nicht ins Netz. Die Schlussphase bot weiterhin Spannung pur. Kurz vor Spielende hatte St. Johanns Axel Krimbacher den Siegtreffer auf dem Fuß, vergab jedoch die Möglichkeit, die Partie zugunsten der Heimelf zu entscheiden. Der Ball ging knapp am Tor vorbei. Als der Schlusspfiff ertönte, blieb es beim 1:1 Unentschieden.



Derby-Besuch hat sich für Zuschauer ausgezahlt

Ein Ergebnis, das den Leistungen beider Mannschaften gerecht wurde. Das Spiel bot alles, was ein Derby ausmacht: hohe Intensität, viele Emotionen und spannende Momente. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und lieferten den Zuschauern ein mitreißendes Spiel. Kitz-Trainer Paul Schneeberger zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Es war ein richtiges Derby, bissig und mit Chancen auf beiden Seiten, vor einer tollen Zuschauerkulisse und bei perfektem Wetter.“



Sein Team hatte sich nach einem Rückstand zurückgekämpft.

Auch St. Johanns Trainer Herbert Ramsbacher fand lobende Worte für das Spiel, äußerte jedoch auch ein wenig Enttäuschung über das Ergebnis: „Kitzbühel kann mit dem Remis sicherlich glücklicher sein als wir. Der Sieger dieser tollen Partie vor über 1.100 Zuschauern und Fans war aber sicher der Fußball.“



Spannende letzte Runden im Meister-Playoff

Kitzbühel bleibt damit in allen vier Derbys ungeschlagen und kann damit die Führung im Meister-Playoff weiter ausbauen. Konkurrent WSG Tirol musste sich überraschend deutlich gegen Volders mit 1:5 geschlagen geben. Diese Woche stehen gleich zwei Partien für Kitzbühel und St. Johann an und eine erste Vorentscheidung um das Titelrennen wäre durchaus möglich. Denn dann sind in der Regionalliga Tirol nur noch zwei Runden ausständig. Adelsberger / Huber

Bild: Nicht nur Kitzbühels Raffael Kogler und St. Johanns Maximilian Jurescha gaben im Koasastadion für ihr Team alles und lieferten sich rassige Zweikämpfe um die Vorherrschaft im Bezirk. Foto: Adelsberger