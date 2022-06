Radunfall in Erpfendorf

Erpfendorf | Eine 51-jährige Österreicherin fuhr ersten Erkenntnissen zufolge am 6. Juni 2022 gegen 12:15 Uhr mit ihrem E-Bike am Radweg die sogenannten Kalksteinrunde im Bereich eines Schotterwerks in Erpfendorf. Dabei sei die Frau eigenen Angaben zufolge auf eine Kreuzung an Radweg zugefahren und habe kurz vor der Kreuzung so abrupt abgebremst, dass sie über den Lenker nach vorne gefallen sei.

Durch den Sturz erlitt die 51-Jährige schwere Verletzungen im Bereich der Rippen/des Schlüsselbeines sowie Abschürfungen an mehreren Stellen ihres Körpers. Sie wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol eingeliefert.

