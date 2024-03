Premieren-Sieg für Simon Astl

Großer Jubel beim Billardclub Saustall über den ersten Grand Prix-Sieg in der Vereinsgeschichte.



Fieberbrunn, Feldkirch | Am 17./18. Februar fand in Feldkirch das erste Turnier der internationalen Austrian Grand Prix-Serie, Österreichs höchste Spielklasse, statt. Für den Billardclub Saustall waren Clemens Schober und Simon Astl am Start.



Während Clemens Schober leider nicht an seine gewohnte Form anschließen konnte, lief es für seinen 20-jährigen Teamkollegen sensationell.



Mit zwei Siegen und einer Niederlage gegen den deutschen Bundesligaspieler Marcel Kosta schaffte „Simi“ den Sprung ins Finale. Dort konnte er sich gegen den Salzburger Routinier Mario Maziborsky (6:4) und Patrick Pomberger aus Liechtenstein (6:3) durchsetzen. Im Viertelfinale gegen Michael Mosler sah es nach einem 5:2 Rückstand zunächst ganz nach einer Niederlage aus, doch Astl spielte sich in einen Flow, verschoss keine Kugel mehr und bezwang den Wiener schließlich mit 6:5.



Im Halbfinale ließ der Fieberbrunner dem Salzburger Spitzenspieler Stefan Huber nicht den Funken einer Chance (6:1) und zog nach 37 Minuten souverän ins Finale ein. Dort traf er auf den Ukrainer Serhii Holiev. Aber auch gegen ihn war der 20-Jährige überlegen und holte sich mit 6:1 den Sieg. Schlussendlich durfte Simon Astl über den ersten Grand Prix Sieg seiner Karriere jubeln – den ersten für den Billardclub Saustall Fieberbrunn überhaupt. KA

Bild: Der Fieberbrunner Simon Astl strahlte über seinen ersten Turniersieg beim Poolbillard Grand Prix in Feldkirch. Foto: Saal-Digital