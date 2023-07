Preisgekrönte Filme in Gerberei

Das wöchentliche Kino Monoplexx des Vereines Musik Kultur St. Johann macht Platz für die 18. Auflage vom Sommerkino Lunaplexx (27. Juli bis 6. August). Dabei werden die Besucher cineastisch, musikalisch und kulinarisch verwöhnt.



St. Johann | Das Sommerkino-Festival von Musik Kultur St. Johann wartet heuer mit acht opulenten Abenden auf: Filme in Kombination mit Live-Musik und feiner Kulinarik sollen die Lunaplexx-Abende zu einem sinnlichen Gesamterlebnis machen. Ein bewährtes Konzept, wie Musik-Kultur-Obmann Hans Oberlechner gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger schildert. „Die Lunaplexx-Abende werden von Einheimischen, aber auch von Urlaubsgästen sehr gut angenommen. Wir sind alle Jahre restlos ausverkauft.“



Blockbuster gibt es nicht zu sehen

Bei der Auswahl der Filme setzt der Verein alle Jahre auf cineastische Gustostücke, wie Oberlechner beschreibt, aber nicht auf derart „schwere Kost“ wie sie im Kino Monoplexx zu sehen ist. „Blockbuster finden sich in unserem Programm aber trotzdem nicht“, erklärt der Musik-Kultur-Obmann, der sich heuer über einen „besonders gelungenen und sommerlichen Mix an Filmen“ freut.



Das St. Johanner Sommerkino-Festival lädt an den acht Spieltagen jeweils ab 19.30 Uhr zunächst in den Garten der Alten Gerberei. Dort können Besucher ein kulinarische Angebot genießen und sich mit einem Drink auf eine gemütliche Kinovorstellung einstimmen – bei Live-Musik von größtenteils heimischen Bands. „Heuer dürfen wir sogar das Joe Carpenter Trio sowie die JazzgmbH Kufstein mit Mili Poblete und Florian Bramböck bei uns begrüßen“, frohlockt Oberlechner.



Bei Schlechtwetter wird das Rahmenprogramm mit den Bands indoor angeboten. Alle Filme – auch bei Schönwetter – werden wetterfest im Saal bei freier Platzwahl gezeigt.



Sommerkino in zwei Blöcken

Das Kino Lunaplexx findet in zwei Blöcken von 27. bis 30. Juli bzw. von 3. bis. 6. August statt. Programminformationen unter www.muku.at



Kitzbüheler Anzeiger verlost Freikarten

Bild: „Die Fabelmans“ ist ein US-amerikanisches Filmdrama von Steven Spielberg und trägt teilweise ausgeprägte autobiografische Züge. Der Film ist am Donnerstag, 27. Juli, in der Alten Gerberei zu sehen. Foto: Universal