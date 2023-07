Ponys in Erpfendorf präsentiert

Der Hanneshof in Erpfendorf war wieder ein idealer Schauplatz für die Zuchtschau West des Österreichischen Ponyzuchtverbandes für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen.



Erpfendorf | 25 Ponys aus Tirol, Salzburg und Oberösterreich unterzogen sich dort der Bewertung durch Richter Bruno Stalder aus der Schweiz. Den Anfang machten die Jüngsten und der Sieg ging hier an das schicke Welsh-A-Pony Fohlen „HB California Dream Girl“ von Mario Anker aus Ebbs. Fohlenreservesieger wurde das Mini-Shetlandponyfohlen „Da Vinci vom Buchwald“ aus der Zucht von Stefanie Flatscher aus Maishofen.



Zum Jugendchampion wurde Katrin Waltl aus Scheffau mit ihrem zweijährigen französischen Camargue-Hengst „Larios Del’Indalo gekürt. Den zweiten Platz holte hier Josef Goßner aus Westendorf mit „Aurora vom Iglhof“. Im Stutenchampionat blieben die Siegerschleifen im Bezirk Kitzbühel. Reservesieger wurde Josef Steindl aus Westendorf mit der Minishetty-Stute „Steindls Paula“. Der Sieg ging an die Welshpony-Stute und Vorjahres-Jugendchampion „Moon-

shineyarrow‘s Estelle“ von Mario Krepper aus Erpfendorf.



Als Sieger in der Hengstklasse ging der Welsh-A Hengst „MS Justice“ von Max Schrettl aus Wörgl hervor. Dahinter platzierte sich der Shetlandponyfohlen „Giersbergs Zalando“ von Besitzerin Niki Nöstlinger aus Bad Ischl. Sie konnte sich auch über den Sonderpreis für das beste Shetlandpony freuen. Im Endring aller Klassensieger erhielt das Welsh-A Fohlen „HB California Dream Girl“ von Mario Anker aus Ebbs den Tagesreservesiegertitel. Die Tagessiegerschärpe ging in diesem Jahr aber an den Erpfendorfer Züchter Mario Krepper mit „Moonshineyarrow‘s Estelle“. gs

Bild: Mario und Emely Krepper aus Erpfendorf mit ihrer Siegerstute „Moonshineyarrow‘s Estelle“. Foto: Georg Krepper