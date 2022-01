Polizeieinsätze im Bezirk

Verkehrsunfall in Jochberg



Verkehrsunfall in Walchsee

Ein 51-jähriger Österreicher lenkte am 21.01.2022, gegen 21:45 Uhr, im Gemeindegebiet von Walchsee sein Fahrzeug von Walchsee kommend in Fahrtrichtung Kössen. Aus bisher unbekannter Ursache kam das Fahrzeug von der Straße ab und stürzte in den Walchsee. Der Fahrzeuglenker konnte sich selbständig befreien und verließ die Unfallstelle.



Eine sofortige eingeleitete Suchaktion nach dem Lenker durch die FFW, Wasserrettung und Polizei blieb vorerst erfolglos. In weiterer Folge konnte der Fahrzeuglenker unverletzt zu Hause angetroffen werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest war positiv. Die Fahrzeugbergung wurde von der FFW Kössen und FFW Walchsee durchgeführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.