Polizei löste Party in Jochberg auf

Jochberg | Wegen Lärmbelästigung rückte die Polizei in der Nacht von Samstag, 13. März, auf Sonntag, 14. März, in Jochberg aus. Die Beamten lösten eine Party mit elf Personen im Alter von 19 bis 23 Jahren auf. Die Österreicher und ein Deutscher feierten zudem mit Cannabis, welches von der Polizei nach einer von der Staatsanwaltschat angeordneten Hausdurchsuchung sichergestellt wurde.



Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel folgten.