Personal für Tourismus gewinnen

Am Wilden Kaiser startet die „Kaiserschaft“ einen Lehrgang für Quereinsteiger um Gastronomie bzw. Hotellerie und Arbeitsuchende aus der Region zu unterstützen.



Going, Ellmau | So sehr sich Gastronomie, Hotellerie und Beherbergungsbetriebe darüber freuen, nun endlich eine Perspektive für die Wiedereröffnung zu haben, ein Thema entwickelt sich für so manchen touristischen Betrieb aktuell zur Herausforderung: Das Personal. Trotz Maßnahmen wie der Kurzarbeit, mussten sich viele Tourismus-Mitarbeiter in den vergangenen sechs Monaten notgedrungen anderen Branchen zuwenden – nun fehlen sie dem Tourismus. Um hier gegenzusteuern, hat man sich am Wilden Kaiser schon frühzeitig Gedanken gemacht und wird mit Juni 2021 ein eigenes Ausbildungsprogramm starten. Dies passiert im Rahmen der Initiative „KaiserEDU Talentewerkstatt“ unter der Projektleitung von Katie Tropper, die seit Jahren gemeinsam mit engagierten Arbeitergebern der Region, die sogenannte „Kaiserschaft“, an der Attraktivität touristischer Arbeitsplätze arbeitet.



„Gemeinsam mit 15 Betrieben kommen wir im Rahmen der Kaiserschaft vom ‚Jammern ins Tun‘“, erklärt Projektleiterin Katie Tropper den Ansatz, den die Kaiserschaft seit 2018 verfolgt. „Wir haben schon bisher ein Augenmerk auf Aus- und Weiterbildungsangebote gelegt und gehen nun mit der KaiserEDU Talentewerkstatt den nächsten Schritt“, so Tropper.

Zwei Lehrgänge angeboten

Im Rahmen des Ausbildungsprogrammes werden zwei Lehrgänge angeboten, die sich an Quereinsteiger und nieder qualifizierte Mitarbeiter in Gastronomie- und Hotelleriebetrieben aus der Region Wilder Kaiser richtet. Es kann zwischen Servicehilfskraft und Hilfskoch ausgewählt werden. Die Kursdauer wird insgesamt 4-6 Wochen umfassen.

Trainer aus der Praxis

Die Trainer sind qualifizierte Personen mit langjähriger Erfahrung aus der Praxis, abgehalten werden die Kurse direkt vor Ort in den Betrieben. Einer davon ist das Biohotel Stanglwirt in Going. Gastgeberin Elisabeth Hauser-Benz sagt zur Ausbildungsinitiative: „Wir wollen bestehende und zukünftige Mitarbeiter dort abholen wo sie gerade stehen und sie begleiten, damit sie sich bestmöglich in ihre neue Arbeit einarbeiten und sich selbst entwickeln können.“ Interessierte können sich unter www.wilderkaiser.info/kaiserschaft informieren.

Bild: Eine Ausbildung als Servicehilfskraft wird bei der Kaufmannschaft vom Wilden Kaiser angeboten. Foto: TVB Wilder Kaiser, Felbert Reiter