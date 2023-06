Paragleitunfall in KÃ¶ssen

Paragleitunfall in Kössen

Am 12. Juni 2023, gegen 12:50 Uhr startete ein 52-jähriger Deutscher , ein erfahrener Gleitschirmpilot aus dem Oberbergischen Kreis in NRW, mit seinem Paragleiter am Unterberg-Hochkössen, von der Bergstation Almlift 2er Sessel, im Gemeindegebiet von Kössen zu einem Lokalflug, mit der beabsichtigen Landung in Kössen.

Laut Zeugenaussagen, sei dem Piloten kurz nach dem Start der Schirm zusammengeklappt. Daraufhin stürzte der Mann mit dem nicht mehr steuerbaren Gleitschirm aus einer Höhe von ca. 8 – 10 Meter ab und prallte auf dem Boden auf. Dabei zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle musste der Schwerverletzten in das Klinikum Traunstein verbracht werden. PI Kössen