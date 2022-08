Paragleitunfall in Kössen

Kössen | Am 14.8. gegen 11.00 Uhr startete 52-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Paragleitschirm vom Startplatz bei der Bärenhütte in Kössen. Der Mann verlor kurz nach dem Start stark an Höhe, da der Schirm aus bisher ungeklärter Ursache zusammenklappte.

Er stürzte aus einer Höhe von ca 20 Metern zu Boden und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am Rücken zu. Der Pilot wurde nach Erstversorgung von der Besatzung des Rettungshubschraubers in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

