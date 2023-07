Organisten laden zum Zuhören ein

Die Internationale Orgelakademie Kitzbühel lockt Musiker aus aller Welt nach Kitzbühel.



Kitzbühel | Zur Eröffnung der 4. Internationalen Orgelakademie ließen Daniel Auner an der Violine sowie Katharina Königsfeld und Hannfried Lucke, beide an der Orgel, den Kirchenraum der Stadtpfarrkirche Kitzbühel mit Werken von Bach über Mozart bis hin zu Fritz Kreisler besonders schön erklingen. Es war das Auftakt-Konzert einer ganz besonderen Woche, die bereits auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Insgesamt elf Musikstudenten aus Deutschland, Japan, China, der Ukraine, Italien und den USA werden in den kommenden Tagen nicht nur die Orgeln in Kitzbühel, Hopfgarten, Kirchberg und Oberndorf zum Klingen bringen, sondern auch die Zeit nutzen, um ihr musikalisches Können weiter zu perfektionieren.



Wettbewerbe und „Grand Concerto“

Am Ende der Woche rückt der Maria Hofer Orgelwettbewerb in den Mittelpunkt. Die erste Runde wird am Donnerstag, 27. Juli, um 20 Uhr in der Pfarrkirche Hopfgarten an der großen Metzler-Orgel ausgetragen, das Finale findet dann am Samstag, 29. Juli, um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche Kitzbühel statt.



Bereits einen Tag zuvor, am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr, lädt das A-Rosa Kitzbühel zum „Grand Concerto“. Für dieses Konzert konnte das Melton Tuba Quartett gewonnen werden. Am Programm steht neben der Uraufführung des „Grand Concerto“ in der Fassung für vier Tubas mit Klavier von John Stevens (geb. 1951) auch das Stück „Pitti und der Weiße Hai“ von Ingo Luis (geb. 1961) nach Motiven von Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew. KA/sh

Bild: Das Organisationsteam rund um die künstlerische Leiterin Katharina Königsfeld, Kulturreferentin Marielle Haidacher und Peggo Jöchl freuen sich mit Prof. Hannfried Lucke und Prof. Matthias Maierhofer auf eine spannende Woche. Foto: Huber